İzmir’e yine komik bütçe

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yatırım planında, İzmir vaat edilen pek çok raylı sistem yatırımında hükümetten yine umduğu desteği göremedi. Uzun yıllardır tartışılan ancak 15 yıldır yapımına bir türlü başlanamayan, toplam 4.5 kilometre uzunluğa sahip, 40 adet vagon alımını da içeren Halkapınar-Otogar metrosuna 12. kez simgesel şekilde 3 bin liralık bir bütçe ayrıldı. Bakanlığın İzmir’deki tek kent içi raylı sistem projesi olan beş duraklı metronun maliyeti 17 milyar 635 milyon 119 bin TL’ye çıktığı görülürken bitiş tarihi de 2026 olarak işaret edildi.

Selçuk ile Ortaklar arasında yapılacak raylı sistem hattı ile yine Ödemiş ile Kiraz arasında inşa edilmesi planlanan 30 kilometrelik yeni demiryolu projelerine biner lira bütçe ayıran bakanlık, Ankara-İzmir Hızlı Tren Altapı Çalışmaları için ise 8 milyar 912 milyon 35 bin 300 TL bütçe ayırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bakanlık bütçesini kat kat aşarak Buca Metro Hattı için 21 milyar 302 bin 487 TL ayırdı.

EĞİTİME YOK KULLİYEYE VAR

Kent ulaşımına simgesel rakamlar ayıran iktidar, deprem sonrası birçok okulun yıkılmasına karşın 2025 yatırım planında yeni okul projesi yer almadı. Tek binada 2-3 okulun eğitim gördüğü İzmir’de eğitime bütçe ayırmayan hükümet, mülkiyeti maliye hazinesinde iken Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen Menderes’teki 48 dönümlük araziye 437 milyon 885 bin TL maliyetle yapılması planlanan İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi inşaatına 236 milyon lira ayırdı. Bütçe planına göre Sığacık Cami ve Şadırvanı restorasyonu için 393 bin 510 TL, Urla Yahşi Bey Kamanlı Cami restorasyonu 620 bin 490 TL, Mordoğan Çatalkaya Cami restorasyonu için 9 milyon 650 bin TL, Urla Kütük Minare Cami restorasyonu için 5 milyon 750 bin TL ve Konak Faik Paşa Cami restorasyonu için de 1 milyon TL bütçe ayrıldı.

Bütçeye tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “2025 yılı yatırım bütçesinden çıka çıka yine AKP’nin İzmir’e şaşı bakışı ve hesaplaşma inadı çıktı. Geçen yıl Halkapınar-Otogar Metro yapım projesine 3 bin lira ayıran AKP zihniyeti, bu yılda aynı projeye yine üç bin lira ayırarak İzmir ve İzmirliler ile adeta dalga geçmiştir. Bu şaşı bakış, aklınca İzmir’i baskıcı ve beceriksiz AKP kadrolarına teslim etmeyen, oy vermeyen İzmirlileri cezalandırıyor” dedi.