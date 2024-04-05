İzmir'in 4 ilçesinde 15 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu

Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:28

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:30

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir'de, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışmalarında, dün Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerindeki 5 ev, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araç arandı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 710 bin TL olan 9 milyon 495 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 338 bin 200 boş makaron, 1162 kilo nargile tütünü, 811 kilo kıyılmış tütün, 1500 kesilmiş bandrol, 61 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Hakkında adli işlem uygulanan 19 şüpheli serbest bırakıldı.