İzmir ve Ege’den tüm Anadolu’ya...

05 Nisan 2024 Cuma

31 Mart yerel seçimlerinin kesin galibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Bu durumun en çok görünür ve belirleyici olduğu yörelerin başında da elbette Ege Bölgesi geliyordu

EGE’NİN RENGİ KIRMIZI

Hiçbir parti ile ittifak yapmayan, ama kent ve sandık ittifakı anlamına gelen ‘Türkiye İttifakı’nı başarıyla hayata geçiren CHP; kendi öz gücü ile başta Batı Anadolu olmak üzere ülkenin önemli bölümünü, partilerinin ve ‘Türkiye İttifakı’nın rengi olan kırmızıya büründürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir ve Ege’den yaktığı 31 Mart ateşi, giderek tüm Anadolu’ya yayılmaya ve tümüyle Türkiye’yi aydınlatmaya başladı.

İZMİR’DE KADIN VE GENÇ DEVRİMİ

Türkiye’nin çağdaşlığa dönük yüzü ve aydınlanma penceresi olarak kabul edilen İzmir’in mitolojik tarihçesinde, kadının önemli bir yeri vardır. Mitolojide İzmir’in kurucuları Amazon adı verilen kadınlardır. İzmir’in mitolojik ismi Smyrna ise, Amazon kraliçesinin adıdır.

İzmir’in tarihsel geçmişinde / toplumsal yaşamında kadına ve gençlere verilen önemden hareket eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de adeta bir ‘kadın ve genç devrimi’ gerçekleştirdi. Çok sayıda kadını ve genci başkan adayı yaptı. Aday gösterilen 9 kadın adaydan 8’i seçimi kazandı. Şimdi ilçeler bazında İzmir nüfusunun yüzde 40’ı kadın başkanlarca yönetilecek.

ÖNE ÇIKAN EGE KENTLERİ

İzmir, Aydın, Muğla gibi öteden beri CHP’ye destek veren Ege’nin kıyı kentlerinde durum değişmedi. Bu iller muhalefete olan desteklerini perçinlerken, asıl sürpriz İç Ege’den geldi. Kıyılardan Anadolu’nun içerisine yönelen CHP; Balıkesir, Manisa, Denizli, Uşak, Afyon ve Kütahya gibi kentleri kazandı.

Özellikle Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, büyük farkla büyükşehir başkanı seçilen Ferdi Zeyrek; bu anlamlı başarıyı, bir anlamda genel başkanına armağan etmiş oldu.

***

KSK STADI VE BAŞKAN CEMİL TUGAY

Bu yerel seçim döneminin İzmir merkezindeki tartışma konularından biri, Karşıyaka Spor Kulübü’nün (KSK) yıkılıp da yıllardır bir türlü yapılmayan stadı oldu.

O stat ki, bizim gibi eski Karşıyakalılar için unutulmaz anılarla doluydu. Geçmişte yalnızca futbol maçları değil, başta atletizm olmak üzere birçok sportif etkinlik orada yapılırdı. 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi ulusal bayram kutlamalarında, çocuklarımızı izlemek üzere oraya giderdik. Pek çok Karşıyakalı gibi biz de hafta sonlarında ailecek orada koşup spor yapardık.

STAT MESELESİ, YILAN HİKÂYESİ

İşte Karşıyakalılar için bunca güzel anılarla dolu olan ve belleklerde derin izler bırakan KSK Stadı 10 yıl önce yıkıldı. O zamandan bu yana da bir türlü yapılamadı.

Aslında merkezi yönetim ve ilgili bakanlığı tarafından yapılması gereken stat, beraberinde birçok tartışmayı ve çekişmeyi de beraberinde getirdi. Stat dosyası, tıpkı bir futbol topu gibi, bir merkezi iktidara bir yerel yönetime gitti. Artık bu tartışmalardan ve çekişmelerden bıkan KSK taraftarları, geçtiğimiz günlerde tam da seçim öncesinde büyük bir miting yaparak statlarının yapılmasını istediler.

KSK’LILAR TUGAY’DAN UMUTLU

31 Mart yerel seçiminde İzmir büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Cemil Tugay, 5 yıldır Karşıyaka belediye başkanlığı yapıyordu. Dolayısıyla stat konusunu ve sürecini en iyi bilenlerin başında geliyor.

CHP’li başkan Tugay, KSK Stadı ile ilgili yapılan mitinge bizzat katılarak taraftarlara destek verdi. Merkezi yönetimin gerekli izinleri vermesiyle, yerel yönetim olarak stadı yapacakları taahhüdünde bulundu. Tugay’ın seçimi kazanarak göreve gelmesini sevinçle karşılayan Karşıyakalılar, stat konusunun önümüzdeki süreçte çözüme kavuşmasını dört gözle bekliyorlar.

***

TERMİK SANTRAL SÖZÜ, AKP’Yİ SİLDİ

Bakırçay yöresi, İzmir ve Ege’de en verimli tarım topraklarının bulunduğu yöredir. Başta dünyanın en kaliteli pamuğu olmak üzere, birçok önemli tarımsal ürün bu topraklarda yetişir. Seçim kampanyasında bölgeye gelen Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, sanki müjde verircesine bu yörede bir termik santral yapılacağını söyleyince; olanlar oldu!

Çevre kirliliğinin kendileri, ilçeleri ve arazileri için ne anlama geleceğini bilen yöre halkı, bu işe büyük tepki gösterdi. Başta CHP’nin büyükşehir adayı Cemil Tugay olmak üzere, CHP’li siyasetçiler de habere tepki verdiler. Konunun ilgili uzmanlık kuruluşu olan Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yetkilileri, termik santralin bölgede uygun olmayacağını vurguladılar.

Termik santral yapılacağı ileri sürülen yörede, seçimden önce Bergama ve Kınık gibi iki önemli ilçenin belediyesi, iktidar partisi AKP’nin elinde bulunuyordu. Bu işin faturasının kendilerine çıkacağını fark eden AKP adayı Hamza Dağ, böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını söyleyerek, durumu kurtarmaya çalıştı.

Ancak termik santral konusu bir kez bölgede duyulmuştu. Yıllardır çevre mücadelesi verilen yörede; termik santral sözünün geçmesi bile, yöre halkının irkilmesine ve iktidar partisinden uzaklaşmasına yetmişti. Sonuçta olan AKP’ye oldu; elinde bulunan Bergama ve Kınık belediyelerini CHP’ye kaptırdı!..