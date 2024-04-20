İzmir'in Foça ilçesi açıklarında hortum paniği!
İzmir'in Foça ilçesinde Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
İzmir'de dün gece kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi.
O anlar otomobilin de yolculuk yapan bir yurttaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Bir süre deniz yüzeyinde görülen hortum herhangi bir zarara yol açmazken, karaya ulaşmadan kayboldu.
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