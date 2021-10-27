İzmir’in kurtuluşu belgesel oldu
15 Mayıs 1919’da Yunanlar tarafından işgal edilen ve Milli Mücadele’nin simge şehirlerinden İzmir’in kurtuluşu “İzmir’e Doğru: 9 Eylül” adıyla belgesel oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ve Folkart’ın sponsorluğunda çekilen belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın yaptı. Önemli sahnelerinde dramaların yer aldığı belgeselin müziklerinde ise Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor.
Çekimleri 1 yıl süren belgesel, Cumhuriyetin 98’inci yıldönümüne özel bir gösterimle yarın İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Belgeselin galasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun birer konuşma yapacak.
Belgeselin hazırlık aşamasında Alev Coşkun’un Milli Mücadele’nin en zor, en tartışmalı dönemini belgelere dayalı olarak ortaya koyduğu eserlerinden yararlanıldı. Uzun bir arşiv çalışması sonrası tarihi dönemi anlatan belgeselde Alev Coşkun’un yanı sıra Prof. Dr. Kemal Arı, Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, gazeteci-yazar Yaşar Aksoy, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Araştırmacı Şükrü Kocagöz ve İzmir’in kurtuluşu için savaşmış kahramanların aileleri ile röportajlar yapıldı.
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