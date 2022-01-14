İzmir’in suyu altına feda

14 Ocak 2022 Cuma, 08:15

Mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararlarına karşın halen çalışmaya devam eden Efemçukuru Altın Madeni, Çamlı Havzası’nda kurulması planlanan ve 300 bin İzmirliye su sağlayacak baraj projesine de darbe vurdu. Madenin ruhsat süresinin dolacağı 2040 yılına kadar baraj projesinin askıya alındığını duyuran Devlet Su İşleri’nden yıllardır konuyla ilgili somut bir hamle gelmezken, baraj yapımına talip olan yerel idarenin bu yöndeki girişimleri de havada kaldı.

SEL RİSKİ BULUNUYOR

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜL-DER) Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz, baraj yapılamadığından ötürü yağmur sularının denize boşa aktığını belirterek, diğer yanda ise Manisa’daki Gördes Barajı’ndan İzmir’e su taşınmasını eleştirdi. Su havzasında kalan altın madeninin kapatılarak, barajın acilen kente kazandırılması gerektiğini hatırlatan Şahbaz, bölgedeki taşkın ve sel riskine de dikkat çekti. Şahbaz, “Buradaki altın madeni yeraltı sularımızı ağır metaller ile kirletiliyor. Barajın yapımına da bunun engel olduğu söyleniyor. Altın madeni gerekçesiyle 300 bin kişinin ve İzmir’in yarımada bölgesinin faydalanacağı önemli bir baraj projesine başlanamıyor. Çamlı Barajı’na sadece içme suyu boyutundan bakılmamalı. Geleceğimizi ciddi anlamda tehdit eden bir kuraklık söz konusu. Yağmur sularını toplayamadığımız için sularımız boşa akıyor yani denize gidiyor. Diğer yandan, Güzelbahçe bölgesinde dere taşkınları ve doğal afet riski de artıyor. Bu yüzden Efemçukuru Altın Madeni’nin kapatılmasını ve barajın acilen yapılmasını istiyoruz. Altın madeni gün geçtikçe yeraltı sularını da daha fazla kirletiyor. Bu kirlilik kolay kolay giderilebilecek bir şey değil. Maden yıllardır kapatılmıyor ve baraj da yapılamadı. Bu yüzden hep ya altın ya su diyoruz. Çamlı Barajı’nın yapılmasını istememizin en önemli nedenleri, su taşkınlarının önlenmesi, suyun denize boşa akması yerine tarımsal amaçlarla kullanılması ve 300 bine yakın nüfusun da içme suyu ihtiyacını karşılayacak olmasıdır. Efemçukuru Altın Madeni, Çamlı Barajı’ndan daha önemli değildir ” dedi.

10 YILDIR KAÇAK ÇALIŞIYOR

2006, 2007, 2012 ve son olarak da 2015 yılında mahkemeye taşınan, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararları her seferinde yargıya takılan, Danıştay’ın aldığı iptal kararlarına karşın çalışmaya devam eden altın madeni halen kapatılmadı. Hukuki girişimlerin bir türlü sonuçlanmaması ve mahkeme kararlarının uygulanmaması üzerine davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyan davacı yurttaşların mücadelesi halen devam ediyor. 1993 yılından bu yana İzmirlilerin ısrarla karşı çıktığı proje ise yaklaşık 30 yıldır bölgenin ve İzmir’in su kaynaklarını tehdit ediyor. 2004 yılından beri Çamlı Barajı projesinin yapımı için gönüllü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi de ısrarlı çabalarına 18 senedir yanıt alamadı.