İzmirli asteğmen Hakkari’de şehit düştü
Hakkari’nin Derecik ilçesinde, 2 gün önce arama- tarama faaliyeti sırasında Hacıbey çayına düşen ve naaşı bugün bulunan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in (25) acı haberi, İzmir’deki baba ocağına ulaştı.
Samanlı Hudut Birliğinde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, geçen perşembe günü Hacıbey Çayı civarında düzenlenen arama- tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip çaya düştü. Kupşen’i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, bugün, Kupşen’in cansız bedenine ulaştı.
Şehit Kupşen’in acı haberi, İzmir’in Buca ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüğü öğrenilen Kupşen’in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
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