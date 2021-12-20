İzmirli depremzedeler için yapılan ev ve dükkânlar bitmedi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

İzmir’de yaşanan deprem sonrası TOKİ’nin para karşılığı depremzedelere yaptığı 596 konut ve 145 dükkân için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım’da anahtar teslimi yapıldı. Ancak evlerin bitmediği ve depremzedelerin evlerine dahi giremediği ortaya çıktı. Sadece anahtar alan depremzedelere ne tapuları verildi ne de evlerini görme imkânı sunuldu.

30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde 117 kişi hayatını kaybetti. 1088 bağımsız bölümü bulunan 100 bina acil yıkıldı. Hasar tespitleri sonucu 3 bin 944 bağımsız bölümü bulunan 618 binanın ağır, 6 bin 617 bağımsız bölümlü 660 binanın ise orta hasarlı olduğu belirlendi ve yıkım kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından depremzedelere konut yapılarak teslim edileceğini söyledi. İnşaatlara başlayan TOKİ, kat ve metrekare sayılarını düşürerek 2+1 konutlar için 160 ile 180 bin lira arasında, 3+1 konutlarda ise 220 ile 260 bin lira fiyat belirledi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Teslim töreninde 8 depremzedeye sembolik olarak anahtar teslim edildi. Kura çekimini yerel bir televizyon üzerinden izleyen depremzedeler proje alanındaki binalara gittiklerinde şaşırdı. Binaların bitmediğini halen işçilerin çalıştığını gördüler. Kapıdaki görevliler ise içeri girmelerine izin vermedi. Evleri bittiği söylenen ve sembolik olarak anahtarı teslim alan depremzedeler duruma tepki gösterdi. TOKİ yetkilileri ise depremzedelere evlerinin bir ay sonra biteceğini söyledi.

NASIL OTURACAĞIZ?

Konut teslim törenine katılan ve eski başbakan Binali Yıldırım’dan anahtarları teslim alan depremzede Çiğdem Sovuksu, göstermelik bir tören olduğunu evlerinin halen tamamlanmadığını belirtti. Sovuksu, “Bize verilen anahtarın gerçek anahtar olduğu söylendi. Dairemizi görmeye gittiğimizde banyonun yapılmadığını, demirlerin takılmadığını ve birçok işlemin tamamlanmamış olduğunu gördük. Bu haliyle eşyalarımızı koymak imkânsız. Ayrıca evler bizim üzerimize değil. Devlet SMS ile tapuları bizden aldı. Tapusunu alamadığımız eve elektrik, su ve doğalgaz nasıl bağlatacağız. Bu şekilde nasıl oturacağız? Üstelik ödeme koşulları da belli değil. Evlerin kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz” diye konuştu.