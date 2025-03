İzmirli öğrencilerden İmamoğlu protestosu: 'Bu karanlığa teslim olmayacağız'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 21:50

Güncelleme: 19.03.2025 - 21:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonu protesto edilmeye devam ediyor. Bornova’da toplanan öğrenci örgütleri “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hükümet istifa”, “Gezi’nin ruhu Saray’ın korkusu”, “İsyan devrim özgürlük”, “Gezi umuttur umut dimdik ayakta” sloganlarıyla yürüdü. Büyükpark’tan Küçükpark’a yürüyen öğrenciler burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan TİP Gençlik Kollarından Leyla Kayagil, “Bu coğrafyada her gün başka bir hukuksuzluğa uyanyoruz. Her gün başka bir hak kaybıyla, karanlığa gözlerimizi açıyoruz. Bu sabah satlerinde istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer arkadaşlarımızın gözaltına alınması tekrar halk iradesine karşı bir darbedir. Biz bununla ilk defa karşılaşmıyoruz. Biz bu karanlığa Hatay’ın seçilimiş milletvekili Can Atalay’dan biiyoruz. Yıllardır cezaevinde tutsak edilen Selahattin Demirtaş’tan biliyoruz. Selçuk Kozağaçlı’dan, yüzlerce tutsak yoldaşımızdan biliyoruz!

Kayyum atanan belediyelerden seçilmis belediye başkanlarının gözaltına alınmasından tanıyoruz. Biliyoruz ve tekrar ediyoruz ki Saray Rejimi toplumsal meşruiyetini tamamen kaybetmiştir. Türkiye bir kez daha AKP-MHP iktidarinin darbe girişimiyle filli bir sıkı yönetim ile karşı karşıya kalmıştır. Halk iradesi ayaklar altına alınmıştır! Ele geçirdikleri güçle yargıyı kendi emellerine alet edip halka karşı yine ve yeniden suç işlenmektedir” dedi.

Öğrenciler olarak mücadeleye devam edeceklerini bildiren Kayagil, “Burdan bildiriyoruz: Bu karanlığa teslim olmayacağız. Halk iradesini ayaklar altına almaya çalışan bu girişimi hep birlikte boşa çıkaracağız. Belediyeler nezdinde demokrasiyi, Gezi Direnişi nezdinde halkın meşru ve barışçıl direnme hakkını, basın-yayın ve sosyal medya nezdinde halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.