Erdoğan’ın memleketinde İmamoğlu’na büyük destek! ‘Bu sabah bu ülkede darbe oldu’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 19:45

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:47

Rize Fındıklı'da yurttaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak merkez camisine doğru yürüdü. Yürüyüşe CHP, İYİ Parti, Emep, Halkevleri ve onlarca yurttaş katılarak destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen yurttaşlar alkışlarla “Hak hukuk adalet, susma sustukça sıra sana gelecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı. Evinin balkonlarında bulunan yurttaşlar eylemcilere alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş merkez cami önünde son buldu. Burada konuşan CHP İlçe Sekreteri Belma Çolakoğlu, “Sabah halk iradesine vurulan bir darbe ile uyandık. Belediye başkanımız ve arkadaşları asılsız iddialarla hedef alınarak şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Bu yapılanalar hak ve hukuk gaspıdır. Bu baskılar ilk değildir 2015 yılından beri bu iktidar Demokrasiyi fiilen işgal etmiştir. Bu iktidar yalnızca Ekrem İmamoğlu’na değil halkın iradesine bir saldırıdır. Adaletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz bu dakikadan itibaren topyekûn adalet nöbetine başladığımızı duyuruyoruz. İmamoğlu yalnız değildir bu hukuk dişi kararın karşısında dimdik duracağız, bizler yandaş medya ya değil halkımıza güveniyoruz, ne demiş Nazım hikmet, safları sıklaştırın çocuklar bu kavga Faşizme karşı bu kavga hürriyet kavgası” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti sözcüsü Ali Karadeniz, yapılanlar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek Ekrem imamoğlu’nun yanında olduklarını söyledi. EMEP İlçe Başkanı Onur Erşahin ise "Halkın açlık ve sefalettik içerisinde olduğunu bu adaletsizlikler karşısında önünü almaya çalıştıkları şey halkın öfkesidir bu öfkeyi durduramayacaklar" dedi.

“BU BİR DARBEDİR, BU DARBEYE KARŞI ÖLÜMÜNE DİRENECEĞİZ”

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise şunları söyledi:

"Dün Ekrem imamoğlu'nun diplomasını iptal etmek darbe girişimine, darbeye adım atmaktı. Bu sabah bu ülkede darbe oldu. Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ darbesi diyerek halkı sokağa çağırıyordu. Bu nedir peki? Darbe değil de nedir? Seçilmişleri uyduruk gerekçelerle gözaltına almak kayyum atamak nedir? Sayın Cumhurbaşkanı darbelere karşı halkı direnmeye davet ediyordu o sözünü şimdi tekrarlıyoruz: Darbe yapanlara karşı Fındıklı'da olduğu gibi bütün Türkiye’de halkımızın demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır ve darbeye sivil bir şekilde itaatsiz bir şekilde direnme zamanıdır. İmamoğlunu size yedirmeyeceğiz. İmamoğlu gelecek bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. İmamoğlu gelecek bu ülkede özgürlükler gelecek. Kurtuluş yok ya tek başına ya hep beraber ya işbirliğimiz.

Biz Fındıklı Belediyesi olarak bir ilçe binamız 24 saat açık kalacak. Sevgili başkanımızın adını taşıdı Kadiroğlu Yaşam Merkezi'nde Adalet Nöbeti'ne başlıyoruz. Bu saatten sonra bütün halkımız davetlidir. Her gün sokakta olacağız. Ölümüne direneceğiz bu saatten sonra adalet nöbetine başlayacağız."