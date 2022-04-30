İzmirli sağlıkçılar tek yürek: Emekçilerin gecesi gündüzü karıştı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

İzmirli sağlık emekçileri, isteklerini dile getirmek ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’na çağrı yapmak amacıyla Ege Üniversitesi Hastanesi önünde eylem düzenledi. Hastanede tedavi gören vatandaşların da destek verdiği eylemde, daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşamaya yetecek ücret isteyen sağlıkçılar, “İşçi, memur, taşeron, tüm sağlık emekçileri 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Dilaver Aslan, “Sağlıkta dönüşüm programı ve performans sistemi ile sağlık hizmeti parça başı işe dönüşmüştür, kamu kurumlarında özelleştirme ve taşerona devir iyiden iyiye büyümüştür. Sağlık emekçilerinin gecesi gündüzü birbirine karışmıştır. Sağlık emekçileri taşeronu, işçisi, memuru ile ücretli köleler haline dönüşmüştür. Hastalar müşteri, hastaneler birer şirket haline gelmiştir. Biz emekçileri yöneten iktidarlar her türlü yöntemi kullanarak birliğimizi bozmaya, gücümüzü zayıflatmaya çalışmaktadır. Geleceğimiz ve çocuklarımız için, sağlık hakkı ve insanca çalışma koşulları, insanca yaşamımıza yetecek ücret için birlikte ses çıkaralım” diye konuştu.