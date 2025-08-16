İzmirliler düzenlenen operasyonları siyasi buluyor

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), 2025 Yaz İzmir Barometresi’ni yayımlandı. İzmir’de yaşayan 18-60 yaş üstü 603 kişiyle yapılan anket ve derinlemesine görüşmelerin sonuçlarının paylaşıldığı raporda İzmirlilerin yüzde 31’i Türkiye’nin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu söylerken yüzde 18’i “orman yangınları” yüzde 8’i de “terör”, “yeni çözüm süreci” ile “hukuk” ve “adalet” olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 60’ı 19 Mart sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğunu düşünürken, 50-59 yaş grubundan her dört kişiden üçü (yüzde 74) operasyonların siyasi olduğunu belirtti. Eğitim seviyesi ve gelir grubu yükseldikçe operasyonların siyasi olduğu düşüncesinin de güçlendiği görüldü. Her iki İzmirliden 1’inin (yüzde 52.1) CHP’yi desteklediğini belirttiği ankette, AKP ve MHP’nin toplam oyunun yüzde 31’den yüzde 27’e gerilediği görüldü.