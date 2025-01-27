İzmit istikameti kilitlendi! TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:25

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:28

İzmit Batı gişelerinde, 12.30 sıralarında İ.V.A. kontrolündeki 01 DM 700 plakalı Volkswagen otomobil yol ayrımında kontrolden çıkıp bariyerlere girdi.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki M.A., D.A. ile E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilen yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.