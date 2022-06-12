İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza

12 Haziran 2022 Pazar, 19:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetimler sırasında Liberya bandıralı bir gemideki yağ dolu varillerin patlayarak, yağların iskeleye ve denize döküldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.