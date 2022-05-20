İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 746 bin TL ceza
İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı’nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi.
Komorlar bandıralı ‘Artey’ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
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