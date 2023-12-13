İzmit'in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:40

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:40

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bir köfteci dükkanında, B.G. ile dükkan sahibi Hakan S. (55) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.G., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak Hakan S.’ye ateş etti.

Sol bacağından vurulan Hakan S. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan S., hastaneye götürüldü. Hakan S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GEREKÇE: ALACAK VERECEK MESELESİ

İkili arasındaki tartışmanın alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öğrenildi. B.G. ile Hakan S.’nin ise eskiden ortak olduğu öğrenildi. Öte yandan B.G.’nin olaydan önce Hasan S.’yi telefonla arayarak tehdit ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.