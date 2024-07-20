İzmit'te ahır yangını; 13 hayvan öldü

İzmit'te, köy evinin ahırında çıkan yangında 12 inek ve 1 eşek öldü. Yangına müdahale eden ev sahibi A.İ. ise kollarından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:32
Abone Ol google-news

İzmit ilçesi kırsal Akpınar Mahallesi'nde, A.İ. ve ailesinin yaşadığı evin ahır kısmında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, komşular, aileyi uyandırıp evden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 12 inek ve 1 eşeğin yanarak öldüğü anlaşıldı. Yangına ilk anda müdahale etmeye çalışırken kollarında yanıklar oluşan ev sahibi A.İ. hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


İzmit haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Ayvalık'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Ayvalık'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da sandalye fabrikasında yangın!

Bursa'da sandalye fabrikasında yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler