Ayvalık'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy mevkinde orman yangını başladı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 23:03
Ayvalık'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Ayvalık ilçesi Küçükköy mevkinde orman yangını başladı.

Yangına orman ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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