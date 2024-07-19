Ayvalık'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy mevkinde orman yangını başladı.
Ayvalık ilçesi Küçükköy mevkinde orman yangını başladı.
Yangına orman ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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