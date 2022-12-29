İzmit'te avukat icra memurunu vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:35

İzmit'te icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta yaya olarak işyerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut, yol üstündeki çay ocağından çıkan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

Polis, icra memurunu vuran kişinin, avukat Teoman Ekşioğlu olduğunu belirledi. Ekşioğlu, aynı gün İstanbul Kadıköy'de yakalanıp gözaltına alındı.

İzmit'e getirilen Ekşioğlu, polise verdiği ifadesinde icra memuru Alyakut'un baktığı bir dosyada anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ekşioğlu, Cumhuriyet Savcısı'na ve mahkemeye verdiği ifadelerde de polisteki ifadesini tekrar etti.

Teoman Ekşioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.