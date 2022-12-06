İzmit'te Meclis toplantısında fenalaşan yurttaşa CHP'li ve MHP'li üyeler yardım etti

06 Aralık 2022 Salı, 17:51

İzmit Belediyesi'nin meclis toplantısında bir yurttaş aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yurttaşa ilk müdahaleyi MHP meclis üyesi Dr. Ayhan Arpacı ile CHP meclis üyesi Hakan Tanta yaptı.

İhbar üzerine toplantı salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yurttaşın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.