İzmit’te öğretmenden öğrencisine ahlaksız mesaj!

21 Aralık 2021 Salı, 17:01

İzmit'te bir lisede görev yapan B.Y. isimli öğretmenin, aynı okulda eğitim gören bir kız öğrenciye sosyal medya uygulaması üzerinden ahlaksız mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Kocaeli Gazetesi'nden Nazım Özgün Erbulan'ın haberine göre, mesajların ekran görüntülerini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, B.Y. hakkında soruşturma başlattı.

AHLAKSIZ SORULAR SORMUŞ

Söz konusu mesajlarda, öğretmen B.Y.’nin kız öğrenciden fotoğraflarını isteyip, okulda yanına gelmesini söylediği görüldü.

Bir mesajda ise öğrencisine, ahlaksız soru sorduğu görülen öğretmen B.Y.’nin daha sonra “Hayır. Bunu yapamam. Sana dokunamam” yazarak öğrencisiyle görüşmek istemediğini belirttiği görüldü.