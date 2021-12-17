Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı

Tokat'ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.

AA
17 Aralık 2021 Cuma, 11:34
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
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Tokat merkezde bulunan Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci V.B. (15), okul müdür yardımcısı F.P'i odasının önünde kalçasından bıçakladı.

Yaralanan F.P, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



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