Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Tokat'ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.
Tokat merkezde bulunan Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci V.B. (15), okul müdür yardımcısı F.P'i odasının önünde kalçasından bıçakladı.
Yaralanan F.P, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
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