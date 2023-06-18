İzmit'te sağanak etkili oldu: Dere taştı, cadde su altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanakta dere taşması sonucu cadde su altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 16:04
İzmit'te sağanak etkili oldu: Dere taştı, cadde su altında kaldı
Abone Ol google-news

İzmit’te sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı. 

Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı. 

Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu. 

Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.


kocaeli İzmit sağanak dere Cadde

İlgili Haberler

Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Hayatı olumsuz etkiledi
Bursa’da şiddetli sağanak hayatı felç etti! Sokak ve caddeler göle döndü: Kimi olta attı, kimi kulaç...

Bursa’da şiddetli sağanak hayatı felç etti! Sokak ve caddeler göle döndü: Kimi olta attı, kimi kulaç...
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

En Çok Okunan Haberler