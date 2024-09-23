İzne gelen astsubay motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İstanbul’da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, izne geldiği memleketi Buldan’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

İzne gelen astsubay motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:33

İstanbul’da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, yıllık iznini geçirmek için memleketi olan Denizli’nin Buldan ilçesine geldi.

Gece motosikletiyle dolaşan 35 yaşındaki Astsubay Ümit Yeşildağ, Dörteylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yeşildağ’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İzinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden askerin cenazesinin bugün baba ocağında askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


Etiketler: #Adli Tıp #astsubay

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