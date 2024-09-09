Motosiklet, otobüsün altına girdi, astsubay yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün altına giren motosikletin sürücüsü astsubay Ömer Kaygusuz (24), hayatını kaybetti.

Motosiklet, otobüsün altına girdi, astsubay yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:39

Kaza, sabah saatlerinde Erdek Caddesi Asit Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Bandırma 6'nci Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak çalışan Ömer Kaygusuz'un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsün altına girerek sürüklendi. Ömer Kaygusuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye ekip gönderildi.

Kaygusuz'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #bandırma #trafik kazası

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