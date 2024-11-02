İznik Gölü çekildi, ortaya çıkanlar şoke etti!

Bursa’nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Ağzı kapalı 3 tarihi küp teker teker gölden çıkarılırken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.

İznik Gölü çekildi, ortaya çıkanlar şoke etti!
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:45

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti.

Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şok yaşadı.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.


Etiketler: #İznik Gölü

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