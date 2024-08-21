İznik Gölü'ndeki bilinmeyen cismin 'ne olduğu' ortaya çıktı
İznik Gölü’nde merak konusu olan cismin incelemeler sonucunda beton blok olduğu ortaya çıktı.
İznik Gölü’nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.
Cismi fark eden tekne sahibi Hasan Hıştır’ın bunun tarihi bir sanduka olduğunu iddia etmesi üzerine İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologları bu cisim üzerine incelemeler başlattı.
İncelemeler sonucunda bu bilinmeyen cismin tarihi eser olmadığı sadece beton bir blok olduğu ortaya çıktı.
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