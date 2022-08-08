İZSU, koku problemi için ana kolektör hattındaki çalışmaları tamamladı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in 2023 yılında koku probleminin ortadan kalkacağı yönünde yaptığı açıklamaların ardından İZSU Genel Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri koku probleminin nedenlerinden biri olan ana kolektör hattının temizlik çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında 2200 milimetre çapındaki kolektör hattının temizliği yoğun çalışmalar sonucunda tamamlanarak bölgedeki koku sorunu çözüme kavuşturuldu.

KOLEKTÖR HATTI DAHA SAĞLIKLI VE VERİMLİ ÇALIŞACAK

Mürselpaşa Bulvarı, Gıda Çarşısı, 1. Sanayi Sitesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, Meles Deresi ve 9 Eylül Meydanı’nı kapsayan ana kolektör hattının temizlik çalışmaları yüksek vakum gücüne sahip kombine araçlarla gerçekleştirildi. Yenilenen hat ile tıkanmaların önüne geçilerek İzmir Körfezi’ne atık ulaşması da engellenmiş oldu.