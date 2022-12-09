İZTO’da 1 günde 9 farklı ülkeden 10 temsilciye İzmir anlatıldı

09 Aralık 2022 Cuma, 15:56

İzmir Ticaret Odası, bir gün içinde 3 heyetten 9 farklı ülkenin temsilcilerini ağırladı.

İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşen ziyaretlere, ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Memuru Ariel Sharpe ve Ekonomi Uzmanı Pınar Özdemir, Ekvador Ticaret Ateşesi Cristobal Alban ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) heyetinde yer alan Brunei Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim, Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Elena Algabre, Kamboçya Ankara Büyükelçisi Kim Heng Meas, Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Thailand Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom ve Vietnam Ankara Büyükelçiliği Baş Katibi Nguyen Quynh katıldı.

ASEAN Heyetine T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya eşlik etti.

İZMİR EKONOMİSİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Üç ayrı ziyarette, yabancı ülke temsilcilerine İzmir ekonomisi ve İzmir anlatıldı. Türkiye ile aralarındaki ticari, ekonomik, kültürel ilişkiler ve işbirliği alanlarında değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni iş birlikleri için görüş alışverişi yapıldı. İzmir’in yenilenebilir enerji, gıda, turizm, tekstil, otomotiv ve öne çıktığı diğer sektörlerle ilgili kurulabilecek köprü fırsatlarına değinildi.

KIZILGÜNEŞLER’DEN ASEAN ÜLKELERİYLE BULUŞMA ÖNERİSİ

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri heyetine ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “ASEAN bölgesinde İzmirli iş insanlarımızı, yatırımcılarımızı bekleyen büyük fırsatların olduğunu biliyoruz. Ancak bunu sizlerden dinlemenin yaratacağı etkinin çok daha güçlü olacağı düşüncesi ile İzmir’de ASEAN’ın kuruluş yıldönümü olan 8 Ağustos tarihinde bir buluşma organize etmek istiyoruz. Hep birlikte, siz değerli Büyükelçilerimizin katılımlarıyla Odamız evsahipliğinde ASEAN ülkelerindeki yatırım ve iş olanaklarını ele alacağımız bir forum düzenleyebiliriz. Forum ile eş zamanlı olarak, sizler ile mutabık kalarak tespit edeceğimiz sektörlere yönelik alım heyeti organizasyonları gerçekleştirebilir, İzmir’e gelecek ASEAN ülkeleri iş insanları ile üyelerimiz arasında ikili iş görüşmeleri organize edebiliriz” dedi.

Kızılgüneşler, bu organizasyon önerisi kapsamında ayrıca, ASEAN ülkeleri iş insanlarının İzmir’in yatırım olanaklarını, öne çıkan ve önemli potansiyel barındıran sektörleri yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını da sözlerine ekledi.

10 ASEAN ÜLKESİNİN 10’UYLA DA KARDEŞ ODA ANLAŞMASI

Kızılgüneşler sözlerini şöyle sürdürü: “Odamızın 2022 Aralık ayı itibariyle dünya genelinde 130 Oda, kurum ve kuruluş ile imzaladığı işbirliği anlaşması bulunuyor. Ne var ki ASEAN ülkeleri değerlendirildiğinde sadece Singapur’da yerleşik Malay Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş Oda anlaşmamız var. Biz 10 ASEAN ülkesinin 10’yla da diyalog başlatmak, ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. 8 Ağustos tarihine kadar her ASEAN ülkesinden bir kardeş Odamız olursa, büyük buluşma günü aynı zamanda ASEAN’daki kardeş Ticaret Odalarımız ile de buluştuğumuz, onları İzmir’de misafir etme fırsatı bulduğumuz bir gün olur”

ASEAN-İZMİR GENÇLİK BULUŞMASI

Kızılgüneşler hem Türkiye’de hem ASEAN’da gençlerin nüfus dağılımı içinde oldukça önemli bir pay teşkil ettiğini belirterek, “Gençler bizim geleceğimiz, gençler ile bugünden kurulacak bağ geleceğe atılacak en önemli adım. ASEAN ülkelerindeki genç öğrencilerin ve genç iş insanlarının şehrimizi daha yakından tanımalarını arzu ediyorum. Çünkü bu gençler kısa süre içerisinde ticari, sosyal hatta siyasi ilişkileri yöneten pozisyonlara gelecekler. ASEAN ülkelerinden seçilecek 30 yaş altı 30 genç için İzmir’de 10 gün sürecek ülkemiz ve şehrimiz ekonomisi, dış ticarette fırsatlar, sanayi bölgeleri, gelişim alanlarını içeren eğitim programı düzenleyebiliriz” dedi.

KAYA: İLİŞKİLER GELİŞECEK

T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, ASEAN ile ülkemizin ticari ve kültürel ilişkilerinin kuvvetlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Sayın Kızılgüneşler’in dile getirdiği işbirliği önerilerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ilişkilerin ilerlemesi yönünde olumlu gelişmelerin yaşanacaktır. Biz de bu yöndeki çalışmaları her zaman destekliyoruz” dedi.

Tayland Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom da söz alarak Sayın Kızılgüneşler’in önerilerine ek olarak, ASEAN ve ülkemizi daha da yakınlaştırmak amacıyla ASEAN ülkeleri ile gerçekleştirilebilecek işbirliği önerilerini geliştirmek için çalışma yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.