Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Jahrein rumuzu ile bilinen Ahmet Sonuç isimli sosyal medya yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein’in tutuklandığını açıkladı.
Değirmenci şu ifadeleri kullandı:
"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve
Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."
X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve— Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024
Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği…
TUTUKLANMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan 'Jahrein' kullanıcı adını kullanan Ahmet Sonuç'un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı.
Söz konusu karar zaptında Sonuç'un gözaltına alma tutanağı şeklinde somut delilerin bulunduğu ve delillerin henüz tamamen toplanmamış olması da göz önünde bulundurularak 'şüphelinin salıverilmesi halinde kaçacağı, saklanacağı, delilleri gizleyeceği hususunda kuvvetli şüphenin bulunması, işin önemi ve şüphelinin üzerine atılı suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin verilebilecek ceza miktarına göre ölçülü olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. ve devamı maddeleri gereğince tutuklanması' karar verildiği ifade edildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Sonuç'un tutuklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı:
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