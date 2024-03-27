Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:46

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:53

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medyada 'Jahrein' lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç hakkında avukatları aracılığıyla açtığı 200 bin TL'lik manevi tazminat davası bugün Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik ile Ahmet Sonuç'un avukatı Sibel Çetin katıldı.

"KÜFÜRLERİNİ SÜREKLİ HALE GETİRMİŞTİR"

Davacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avuatı Uğur Çelik, esasa ilişkin beyanında davalı Ahmet Sonuç'un açıklamalarının tamamının küfür kapsamında kaldığını belirtti.

Avukat Çelik, davalı Sonuç'un, müvekkili Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı tarihlerde ve farklı şekillerde hakaretler ettiğini ifade ederek bunu sürekli hale getirdiğini ve bu nedenle manevi tazminatın tümden kabul edilmesini istedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"

Davalı Ahmet Sonuç'un avukatı ise davacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetçi olduğunu, müvekkilinin açıklamalarının eleştiri mahiyetinde olduğunu, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını söyleyerek davanın reddedilmesini talep etti.

MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Dava dosyasının incelendiğini ve araştırılacak başka husus kalmadığını belirten mahkeme, davanın 'kısmen' kabulüne karar vererek, Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un Kemal Kılıçdaroğlu'na, olay tarihi olan 4 Temmuz 2023'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"JAHREIN'DEN HESAP SORMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir çok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz... 04.07.2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20.000 TL tazminat kazandık" ifadelerine yer verdi.