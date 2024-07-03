Fatih Yaşlı’yla ‘Jahrein’in ‘bozkurt’ atışması: ‘Cahil dombili’

Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı’nın sosyal medyada paylaştığı “Bozkurt işareti bütün türklere ait siyaset üstü bir işaret olmadığı gibi tüm türk milliyetçilerine ait bir işaret de değildir” sözlerine 'Jahrein' olarak bilinen fenomen Ahmet Sonuç yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:32
Fatih Yaşlı’yla ‘Jahrein’in ‘bozkurt’ atışması: ‘Cahil dombili’
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EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral  attığı golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.

Demiral’ın bu işareti yapmasının ardından sosyal medyada ‘bozkurt işareti’ tartışması başladı.

Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı’nın “Bozkurt işareti bütün türklere ait siyaset üstü bir işaret olmadığı gibi tüm türk milliyetçilerine ait bir işaret de değildir, milliyetçiliğin fraksiyonlarından birine,yani ülkücü milliyetçiliğe ait ve 90'larda icat edilmiş bir işarettir. hakikati kafanıza göre eğip bükemezsiniz” paylaşımına sosyal medyada 'Jahrein' olarak bilinen fenomen Ahmet Sonuç yanıt verdi.

Sonuç’un “Chat gpt de faşo çıktı” sözlerine Fatih Yaşlı “Bozkurtun sembol olmasıyla bozkurt işaretinin siyaseten sonradan kullanılmaya başlanması ayrı şeyler cahil dombili” dedi. 


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