Jahrein kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti: Beğendiği tweetleri paylaştı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:26

Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti.

Jahrein, sosyal medya hesabından 'ateist zındık' diyerek hareket eden 'Şemsi Altun' isimli kişinin mesajını paylaştı.

TWEETLERİNİ TEKER TEKER PAYLAŞTI

Kendisinin imam hatip mezunu olduğunu ve Şanlıurfa'da Kuran kursu verdiğini aktaran Jahrein, Altun'un Twitter hesabından beğendiği tweetleri paylatı.

Şemsi imam hatip ve ilahiyat mezunu. Şanlıurfa’da kuran kursu veriyor. Şimdi eşini bulup bu beğendiği fotoları ona da atacağım. pic.twitter.com/hoXOJWMpMP — Jahrein %31 (@jahreindota) October 15, 2022

AKRABALARINA ATTI

Altun'un eşinin sosyal medya hesabının olmadığını dile getiren Jahrein, Altun'un paylaşımlarını akrabalarıyla paylaştı.

Jahrein, "Merhaba, size akrabanız Şemsi Altun hakkında yazmak istedim. Kendisi sanırım Kuran kursunda hıca ama Twitter'da çok ayıplı paylaşımlar beğeniyor. Görünce çok utandım. Görselleri utanarak sizinle paylaşıyorum" dedi ve ilgili görselleri gönderdi.

Öte yandan Altun'un 2012 yılında Saba Tümer'in tweetine de cevap verdiği görülüyor.