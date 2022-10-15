Jahrein kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti: Beğendiği tweetleri paylaştı

Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, kendisine "Ateist zındık" mesajı yollayan bir kişinin sosyal medya hesaplarını araştırdı. 'Şemsi Altun' isimli kişinin Şanlıurfa'da Kuran kursu verdiğini ifade eden Jahrein, sosyal medya kullanıcısının beğendiği paylaşımları ifşa etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:26
Jahrein kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti: Beğendiği tweetleri paylaştı
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Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti. 

Jahrein, sosyal medya hesabından 'ateist zındık' diyerek hareket eden 'Şemsi Altun' isimli kişinin mesajını paylaştı. 

TWEETLERİNİ TEKER TEKER PAYLAŞTI

Kendisinin imam hatip mezunu olduğunu ve Şanlıurfa'da Kuran kursu verdiğini aktaran Jahrein, Altun'un Twitter hesabından beğendiği tweetleri paylatı. 

AKRABALARINA ATTI

Altun'un eşinin sosyal medya hesabının olmadığını dile getiren Jahrein, Altun'un paylaşımlarını akrabalarıyla paylaştı.

Jahrein, "Merhaba, size akrabanız Şemsi Altun hakkında yazmak istedim. Kendisi sanırım Kuran kursunda hıca ama Twitter'da çok ayıplı paylaşımlar beğeniyor. Görünce çok utandım. Görselleri utanarak sizinle paylaşıyorum" dedi ve ilgili görselleri gönderdi.

Öte yandan Altun'un 2012 yılında Saba Tümer'in tweetine de cevap verdiği görülüyor.


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