Jahrein kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti: Beğendiği tweetleri paylaştı
Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, kendisine "Ateist zındık" mesajı yollayan bir kişinin sosyal medya hesaplarını araştırdı. 'Şemsi Altun' isimli kişinin Şanlıurfa'da Kuran kursu verdiğini ifade eden Jahrein, sosyal medya kullanıcısının beğendiği paylaşımları ifşa etti.
Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişiyi ifşa etti.
Jahrein, sosyal medya hesabından 'ateist zındık' diyerek hareket eden 'Şemsi Altun' isimli kişinin mesajını paylaştı.
October 15, 2022
TWEETLERİNİ TEKER TEKER PAYLAŞTI
Kendisinin imam hatip mezunu olduğunu ve Şanlıurfa'da Kuran kursu verdiğini aktaran Jahrein, Altun'un Twitter hesabından beğendiği tweetleri paylatı.
Şemsi imam hatip ve ilahiyat mezunu. Şanlıurfa’da kuran kursu veriyor. Şimdi eşini bulup bu beğendiği fotoları ona da atacağım. pic.twitter.com/hoXOJWMpMP— Jahrein %31 (@jahreindota) October 15, 2022
AKRABALARINA ATTI
Altun'un eşinin sosyal medya hesabının olmadığını dile getiren Jahrein, Altun'un paylaşımlarını akrabalarıyla paylaştı.
Jahrein, "Merhaba, size akrabanız Şemsi Altun hakkında yazmak istedim. Kendisi sanırım Kuran kursunda hıca ama Twitter'da çok ayıplı paylaşımlar beğeniyor. Görünce çok utandım. Görselleri utanarak sizinle paylaşıyorum" dedi ve ilgili görselleri gönderdi.
Görev tamam. pic.twitter.com/MAafEc4fvp— Jahrein %31 (@jahreindota) October 15, 2022
Öte yandan Altun'un 2012 yılında Saba Tümer'in tweetine de cevap verdiği görülüyor.
Şemsi, Saba Tümer’le sevişmek istemiş. pic.twitter.com/irZKldOlkG— Jahrein %31 (@jahreindota) October 15, 2022
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