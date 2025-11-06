2025 yılında Jandarma Genel Komutanlığı, 29 ilde toplam 29 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) istihdam edecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? JGK 29 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 06 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Personel alımında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak. Başvuru yapacak adayların, belirlenen şartları taşımaları gerekecek.

JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan genel koşullara uygun olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu kapsamında kasti suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak),

Daha önce kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmışsa, fesih veya yasaklılık yönünden uygun olmak,

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.