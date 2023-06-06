Jandarma karakol komutanının şüpheli ölümü!

Tufanbeyli İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü bulundu. Şüpheli olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:35
Jandarma karakol komutanının şüpheli ölümü!
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Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olan ancak ailesi yanında olmayan Jandarma Karakol Komutanı Bayram Boyraz’ın evinden silah sesi geldi.

Bunun üzerine komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri seslendi. Ancak kimsenin ses vermemesi üzerine polis eve girince Boyraz’ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Boyraz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boyraz’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.


Adana Tufanbeyli Adli Tıp Kurumu

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