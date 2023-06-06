Yeni Şafak: TSK ve MİT’te, 13 Mayıs'ta 15 Temmuz gecesine benzer hareketlilik yaşandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 14 Mayıs seçimlerinden 1 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye benzer hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre ordu birimlerini alarma geçiren de yine bir binbaşının ihbarı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:20
Yeni Şafak: TSK ve MİT’te, 13 Mayıs'ta 15 Temmuz gecesine benzer hareketlilik yaşandı
Abone Ol google-news

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 14 Mayıs’taki seçimlerden 1 gün önce, 15 Temmuz benzeri bir gerilim ve hareketlilik yaşadığı iddia edildi.

İktidara yakın Yeni Şafak’ın haberine göre, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sularında Çanakkale’deki MİT Bölge Müdürlüğü’ne giden Deniz Binbaşı S.T., Türkiye’nin,  15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine benzer bir kalkışmayla karşı karşıya olduğu ihbarında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi tecrübesi nedeniyle ihbar ciddiye alındı ve MİT'le Milli Savunma Bakanlığı alarma geçti. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirildi. Bütün kışlalar ve üsler tek tek arandı, olağan dışı bir durum olup olmadığı soruldu. Kışlalara girişler kısıtlandı.

TUĞAMİRALİ SUÇLADI

Habere göre ihbarcı Binbaşı S.T. darbe olabileceği iddiasında bulunurken Tuğamiral T.E.’yi işaret etmişti. Kışlalar tek tek kontrol edilirken bir taraftan da ihbarcı S.T.’nin ve Tuğamiral T.E.’nin durumu araştırılıyordu. Ancak uzmanlarca ifadesi alınan S.T.’nin yalan söylediği kısa sürede anlaşıldı ve ruh sağlığıyla ilgili şüpheler oluştu.

TEDBİRLER 28 MAYIS’A KADAR SÜRDÜ

İktidara yakın gazete, darbe girşimini tehlikesinin olmadığının anlaşılmasına rağmen askeri üslerde ve birliklerde tedbirlerin Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs'a kadar devam ettiğini aktardı. Buna göre, kışlarlarda mesai ve nöbet durumları tekrar gözden geçirildi. Kışlalara girişteki kısıtlamalar da sürdü.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Nisan günü yaptığı bir konuşmada, seçimler için  "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da Batı'nın siyasi darbe girişimidir, bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullanmıştı. 


15 temmuz darbe girişimi yeni şafak

İlgili Haberler

Seçime 'darbe' diyen Soylu'dan U dönüşü: 'Sonucu ABD'den üflenen rüzgârlar değil, milletin iradesi belirliyor'

Seçime 'darbe' diyen Soylu'dan U dönüşü: 'Sonucu ABD'den üflenen rüzgârlar değil, milletin iradesi belirliyor'
Erdoğan seçim öncesi '15 Temmuz'u hatırlatmıştı... Barış Terkoğlu, görevdeki kuvvet komutanının konuşmasını aktardı: 'Milli iradeye saygı duyarız'

Erdoğan seçim öncesi '15 Temmuz'u hatırlatmıştı... Barış Terkoğlu, görevdeki kuvvet komutanının konuşmasını aktardı: 'Milli iradeye saygı duyarız'
Erdoğan, seçim öncesi darbe girişimini hatırlattı: 'Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi...'

Erdoğan, seçim öncesi darbe girişimini hatırlattı: 'Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi...'

En Çok Okunan Haberler