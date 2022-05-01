'Jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı
Bursa'da kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen U.S. (35) yakalandı. Şüphelinin, 14 farklı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Keles ilçesi, Kocokovacık Mahallesi'nde R.A. (77) kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişinin aradığını, adının hırsızlık olayına karıştığını söylediğini ve evinde arama yapacaklarını bildirdiğini belirterek, jandarmaya haber verdi. Ekipler, para da isteyen şüphelinin bir araçla köye geleceği bilgisine ulaştı ve bu kişinin U.S. olduğunu belirledi.
14 FARKLI SUÇ KAYDI
Ekipler, aynı mahalledeki A.K.'nin de 2 altın bileziği ile 1000 lira parasını dolandıran U.S.'yi yakaladı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
U.S. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilezikler ile para da sahibine teslim edildi.
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