Jandarma, Rize'de çevrecilerin taşocağına gitmesine izin vermedi

24 Nisan 2022 Pazar, 17:48

Cengiz İnşaat, Rize'de yapımını sürdürdüğü lojistik inşaatının deniz dolgusuna taş temin etmek için dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan Eskencidere’de taşocağı açmak için çalışma başlatmıştı. Vadide bulunan yüzlerce kovan arı ölmüş, bölgedeki arı ölümlerine taşocağı çalışmalarının neden olduğu önü sürülmüştü.

İKİZDERELİLERE DESTEK

İkizdereli çevreciler, Cengiz İnşaat’ın taş ocağı çalışmalarına karşı "Arı varsa hayat var" ve "Arıların değerini bal gibi öğreneceğiz" çağrısıyla İkizdere’de bir panel düzenleme kararı almıştı. Bu çağrı sonrası, aralarında Karınca grubunun da bulunduğu bir grup çevreci, 22 Nisan günü İstanbul’da bir araya gelerek 23 Nisan'da İkizderelilerle buluştu.

Çevreciler, hep birlikte Cengiz İnşaat’ın çalışma yaptığı bölgeye gitmek istedi. Ancak Eskencidere vadisinde şirket çalışanlarının güvenliğini sağlayan jandarma, çevrecilerin bölgeye girmesine izin vermedi. Çevrecilerle jandarma arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"BURASI BİZİM ARAZİMİZ, GÜVENLİKÇİLER BURAYA GİREMEZ"

Jandarmaların yaşam savunucularının önünü kesmesine, gruptaki Kemal ve Dursun Baş tepki gösterdi. Kemal ve Dursun Baş, görevli jandarma komutanına, "Burası şantiye alanı değil, niye burada duruyorsunuz? Burası tapulu, ben o derenin oraya kadar giderim. Müdahale etmeyin lütfen. Bu korumaları da buraya getirmeyin. Güvenlikçileri buraya getirmeyin. Kendi arazimiz burası, bunlar kimin malına giriyor? Biz burada fidan alacağız, sıkıntı yok. Biz dereye kadar gideceğiz, güvenlikçilerle bizi karşı karşıya bırakmayın" dedi.

Yaşanan tartışma esnasında görevli komutanın "Buradan değil başka yerden gidin" diye cevap vermesi üzerine çevreciler, “Biz oraya gidemiyoruz, bakın kamulaştırdığınız için oradan gidemiyoruz” karşılığını verdi. Çevreciler, Cengiz İnşaat’ın güvenlik görevlilerine de “Siz de şu an bizim arazimize giremezsiniz. Kişi olarak değil, o firmada çalıştığınız için bu arazimize giremezsiniz. Defolun, ayrılın buradan, bizim işimiz jandarmayla. Kimsenin malı değil burası, bizim babamızın malı. Bu nedir ya arazimize de mi giremeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.