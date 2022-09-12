Jandarma uzman erbaş alımı başvuru! 2022 JGK başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:43

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıkladı. Duyurunun ardından iş başvurusu yapmayı düşünen adaylar, yoğun şekilde Jandarma Uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur? sorularını araştırmaya başladı. İşte, merak edilenler...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer ayrıntılar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

JGK İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre bir tercih yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,