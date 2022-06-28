Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

28 Haziran 2022 Salı, 12:34

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir araç arandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aramada 12,65 gram esrar ile tabanca fişekleri ele geçirildi. Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.