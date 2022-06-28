Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 12,65 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

AA
28 Haziran 2022 Salı, 12:34
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir araç arandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aramada 12,65 gram esrar ile tabanca fişekleri ele geçirildi.  Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.


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