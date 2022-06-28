Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 12,65 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir araç arandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Aramada 12,65 gram esrar ile tabanca fişekleri ele geçirildi. Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.
Video Haberler
- İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
- Marmaris'te ormanı yakmadan önce...
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'