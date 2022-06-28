Termosta 'uyuşturucu' ele geçirildi: 14 tutuklama
Denizli'de durdurulan araçta yapılan aramada termosa gizlenen 309 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'de uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada termosa saklanan 309 gram metamfetamin ile direksiyonun altındaki bölmeye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
1 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonu genişleten polis, şüphelilerle bağlantılı 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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