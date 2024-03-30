Jandarma’dan çalıntı araç motoru operasyonu

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:44

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonla, seri numarası değiştirilmiş motorun bir araca takıldığını belirledi. Olayla ilgili olarak M.Ş. ve A.İ. isimli iki şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.