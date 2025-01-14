Jandarmadan 'kaçak kazı'ya suçüstü! Osmaniye'de 4 kişi yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Atalan beldesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Jandarmadan 'kaçak kazı'ya suçüstü! Osmaniye'de 4 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:41

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, beldede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

Yapılan baskında M.K., F.C., H.C. ve A.K. izinsiz kazı yaparken yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Alanda yapılan aramada, dedektör, beton delme ucu, keski, koli bandı, şarj aleti, çekiç, kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Etiketler: #KAÇAK Kazı

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