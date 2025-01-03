Eskişehir'de 'kaçak kazı' baskını: 2 kişi suçüstü yakalandı
Eskişehir’de kaçak kazı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Sarıcakaya İlçesi’nde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kazı alanında yapılan incelemede, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet el dedektörü, 1 adet pointer, 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #eskişehir
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