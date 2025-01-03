Eskişehir'de 'kaçak kazı' baskını: 2 kişi suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:47

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:49

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Sarıcakaya İlçesi’nde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kazı alanında yapılan incelemede, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet el dedektörü, 1 adet pointer, 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.