Edirne'de sınırda hareketlilik: 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #EDirne #göçmen #düzensiz göçmen
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