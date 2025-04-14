Jandarmadan kaçamadı: TikTok videosu uğruna 28 bin TL ceza yedi!

Hatay’da jandarma ekiplerine yakalanmamak için ters yöne girerek kaçan ve bu anları kaydederek Tiktok’ta paylaşan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kural tanımaz motosiklet sürücüsüne toplamda 28 bin TL cezai işlem uygulandı.

Jandarmadan kaçamadı: TikTok videosu uğruna 28 bin TL ceza yedi!
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:01

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisi Expo yolunda ters yöne girerek jandarma ekiplerinden kaçan motosikletli şahsın o anlarını başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı.

BİNLERCE LİRALIK CEZA YEDİ

Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; ’dur’ ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Jandarma #hatay #TikTok

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