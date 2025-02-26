Jandarmadan Kastamonu’da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:10

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:12

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Merkez ilçesinde yaşayan S.B. isimli şahsın üstünde, aracında ve evinde arama yapıldı.

Aramada 1 adet ruhsatsız otomatik makineli tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

İnebolu ilçesinde de A.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. A.E. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.