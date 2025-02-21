Kastamonu’da kar engeli: 303 köy yolu kapandı
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı aksatan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapanan köy yollarının ilçelere göre dağılımı şöyle:
İnebolu: 71 köy yolu
Çatalzeytin: 36 köy yolu
Bozkurt ve Küre: 31’er köy yolu
Doğanyurt: 24 köy yolu
Devrekani: 22 köy yolu
Cide: 20 köy yolu
Azdavay: 19 köy yolu
Şenpazar: 17 köy yolu
Araç: 11 köy yolu
Hanönü: 8 köy yolu
Taşköprü: 6 köy yolu
İhsangazi: 3 köy yolu
Abana ve Ağlı: 2’şer köy yolu
Etiketler: #kastamonu #köy yolu
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