Kastamonu’da kar engeli: 303 köy yolu kapandı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:24

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:24

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı aksatan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapanan köy yollarının ilçelere göre dağılımı şöyle:

İnebolu: 71 köy yolu

Çatalzeytin: 36 köy yolu

Bozkurt ve Küre: 31’er köy yolu

Doğanyurt: 24 köy yolu

Devrekani: 22 köy yolu

Cide: 20 köy yolu

Azdavay: 19 köy yolu

Şenpazar: 17 köy yolu

Araç: 11 köy yolu

Hanönü: 8 köy yolu

Taşköprü: 6 köy yolu

İhsangazi: 3 köy yolu

Abana ve Ağlı: 2’şer köy yolu