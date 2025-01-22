76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'de yeni gelişme! Jandarma çalışma başlattı: Ziynet eşyaları aranacak
Bolu’da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin kriminal incelemeleri tamamlanırken, jandarma ekipleri yangından geriye kalan değerli eşyaların tespit edilmesi için otelde detaylı bir arama çalışması başlattı.
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.
76 CAN KAYBI
Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Otelin küle döndüğü yangında, 76 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 51 kişi yaralandı.
Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde kriminal arama çalışması yürüttü.
JANDARMA DA ÇALIŞMA BAŞLATTI: ZİYNET EŞYALARI ARANACAK
Yangınla ilgili görevlendirilen cumhuriyet savcılarının beraberinde AFAD ve arama kurtarma ekipleri tek tek odaları inceledi. Otel içerisinde çalışmalarını tamamlayan uzman ekiple, binayı jandarma ekiplerine teslim etti.
Kartalkaya Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma personeli, otel içerisinde bulunan ziynet eşyaların tespitine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin otel içindeki çalışmaları sürüyor.
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