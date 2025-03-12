Jandarmadan Mersin'de 'kaçakçılık ' baskını: 3 gözaltı

Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan Mersin'de 'kaçakçılık ' baskını: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:43

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde, bir kısmı dolu 67 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 122 kilogram tütün, 14 bin sigara sarma kağıdı ve makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Etiketler: #Mersin #Jandarma

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