Jandarmadan Mersin'de 'kaçakçılık ' baskını: 3 gözaltı
Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde, bir kısmı dolu 67 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 122 kilogram tütün, 14 bin sigara sarma kağıdı ve makaron doldurma aparatı ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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